Сумма недоимки по делу Блиновской составила около 906 млн рублей

Замоскворецкий суд Москвы ранее ужесточил меру пресечения и отправил блогера в СИЗО на три месяца из-за пренебрежения установленными ей ограничениями и организации вечеринки, где она в том числе общалась со свидетелем по делу

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Экономическая экспертиза, проведенная по уголовному делу в отношении обвиняемой в неуплате налогов и неправомерном обороте средств платежей Елены Блиновской, установила сумму недоимки с ее стороны в размере более 906 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Изначально следственным органом сумма недоимки по делу Блиновской была установлена в размере около 918 млн рублей, а после дополнительной проверки - 907 млн рублей. Сейчас стало известно, что сумма недоимки по результатам проведенной экономической экспертизы составляет чуть более 906 млн рублей", - рассказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, управление ФНС по Москве оставило в силе решение о налоговых требованиях, заявленных к Блиновской. По данным адвоката Наталии Сальниковой, блогер должна выплатить налоговому органу недоимку, штрафы и пени на общую сумму в 1,4 млрд рублей. По ее информации, следствие планирует завершить расследование дела и предъявить Блиновской и ее мужу обвинение в окончательной редакции по результатам налоговой экспертизы, завершение которой ожидалось в конце марта.

22 января Замоскворецкий суд Москвы ужесточил меру пресечения и отправил Блиновскую в СИЗО на три месяца из-за пренебрежения установленными ей ограничениями и организации вечеринки, где она в том числе общалась со свидетелем по делу.

В рамках предварительного следствия установлена причастность блогера к двум эпизодам совершения преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Она обвиняется также в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации приобретенных преступным путем денежных средств и имущества в особо крупном размере. Ее задержали 27 апреля прошлого года при попытке покинуть страну на арендованном автомобиле и с авиабилетами для вылета за рубеж.