СК возбудил дело после нападения на сотрудницу полиции на юго-востоке Москвы

Пострадавшую госпитализировали

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Столичные следователи возбудили уголовное дело после нападения на сотрудницу полиции на Люблинской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

"Кузьминским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Восточному административному округу ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 18 февраля гражданин Узбекистана на Люблинской улице в Москве применил силу в отношении сотрудницы полиции, прибывшей для пресечения его хулиганских действий. "Фигурант задержан, ему предъявлено обвинение, вину в инкриминируемом преступлении он признал. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в ГСУ.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что сотрудница полиции госпитализирована.