Экс-министра по информатизации Тульской области освободили от наказания по делу о хищении

Суд принял такое решение в связи с истечением сроков давности

ТУЛА, 21 февраля. /ТАСС/. Судебная коллегия по уголовным делам Тульского облсуда в связи с истечением сроков давности освободила от наказания бывшего министра по информатизации, связи и вопросам открытого управления региона Артура Контрабаева и предпринимателя Алексея Черноусова. Ранее они были приговорены соответственно к 3,5 года и трем годам заключения по делу о хищении бюджетных средств в сумме 68,3 млн рублей, сообщила пресс-служба облсуда.

"Осужденные Контрабаев А. Р. и Черноусов А. Е. в связи с истечением сроков давности уголовного преследования от назначенного судом первой инстанции наказания освобождены. Изменена редакция приговора в части конфискации имущества. В остальной части судебная коллегия оставила приговор без изменения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в поданных ранее апелляционных жалобах осужденные и их защитники просили приговор отменить, вынести оправдательный приговор.

В мае 2023 года пресс-служба судебной системы и управления судебного департамента Тульской области сообщала, что Контрабаева приговорили к 3,5 года колонии общего режима, назначили штраф в размере 300 тыс. рублей и на три года лишили права занимать должности на государственной службе. Он признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Черноусова признали виновным по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате). Его приговорили к трем годам заключения, назначив штраф в размере 200 тыс. рублей и на три года лишив права заниматься деятельностью, связанной с заключением и исполнением государственных контрактов.

Было установлено, что в 2014 году Контрабаеву вверили средства бюджета Тульской области для внедрения информатизации системы здравоохранения в рамках региональной программы. Он заключил госконтракт по разработке и внедрению программы с предпринимателем Черноусовым, однако результаты фактических работ не соответствовали требованиям контракта. Ущерб, причиненный бюджету региона, превысил 68,3 млн рублей. Приговором суда программный комплекс автоматизации управления медицинским учреждением "Инфоклиника" был конфискован в собственность облправительства.