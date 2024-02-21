Экс-глава РОВД в КЧР получил 10 лет за убийство племянника

Бывший полицейский пошел на преступление из-за конфликта по поводу раздела наследуемого имущества

ЧЕРКЕССК, 21 февраля. /ТАСС/. Суд в Карачаево-Черкесии (КЧР) приговорил к 10 годам лишения свободы экс-главу Адыге-Хабльского РОВД Сефербия Керейтова за убийство племянника и покушение на убийство второго из-за имущественного конфликта, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК России по республике.

"Приговором суда 66-летний Керейтов осужден на 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, покушение на убийство двух лиц)", - сказал собеседник агентства.

Следствие установило, что 15 декабря 2022 года Керейтов решил совершить убийство своих племянников из-за произошедшего ранее между ними конфликта по поводу раздела наследуемого имущества. Керейтов встретился с родственниками и, используя заранее приготовленное огнестрельное оружие, произвел из него не менее трех прицельных выстрелов в мужчин. В результате один из потерпевших умер на месте, второй успел покинуть место происшествия.