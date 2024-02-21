Всех пострадавших при ЧП на балаковском заводе перевели в ожоговый центр Саратова

Их доставили бортами санавиации

САРАТОВ, 21 февраля. /ТАСС/. Все трое пострадавших при возгорании на предприятии в городе Балакове Саратовской области доставлены санавиацией в ожоговый центр в Саратове. Двое пациентов изначально не подлежали транспортировке, но позже их состояние удалось стабилизировать, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

"Первого пациента доставили в областной клинический центр комбустиологии еще 19 февраля. Его состояние оценивалось как стабильное среднетяжелое, препятствий к его транспортировке врачи не усматривали. Двое пострадавших более суток находились в состоянии ожогового шока и перемещению не подлежали. Как только их состояние стабилизировалось (пациенты пришли в сознание), за ними на вертолете прибыли врачи воздушной службы санитарной авиации для доставки пациентов в ожоговый центр", - сообщили в министерстве.

Далее пациенты продолжат лечение в Саратовском областном клиническом центре комбустиологии. В ведомстве подчеркнули, что мужчинам оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В понедельник на одном из предприятий в городе Балакове произошло возгорание, в результате которого пострадали трое работников. По информации министра здравоохранения региона Олега Костина, на момент прибытия в Балаковскую городскую клиническую больницу пациенты находились в состоянии травматического шока и имели термические ожоги кожного покрова большой площади - от 30% до 75%. Следователи проводят проверку по факту нарушения правил безопасности на предприятии.