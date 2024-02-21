В Орле из-за диверсии на объекте Московской железной дороги арестовали подростка

Срок ареста составил 1 месяц и 23 суток

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Орловский районный суд заключил до 8 апреля под стражу подростка, который обвиняется в диверсии и поджоге на объекте Московской железной дороги, что привело к нарушению графика движения поездов, обеспечивающих снабжение Вооруженных сил России. Об этом сообщается на сайте суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя Брянского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу жителю г. Орла 2007 года рождения, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия)", - говорится в сообщении на сайте суда.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, подросток арестован на 1 месяц и 23 суток - до 8 апреля.

По данным на сайте суда, подросток из-за негативного отношения к специальной военной операции и к российским военнослужащим вступил в сговор с человеком, который поддерживает Украину, после чего совершил диверсию. По версии следствия, он совершил поджог объекта железнодорожной инфраструктуры на перегоне "Орел - Стальной конь" в Орловской области. Как уточняется в сообщении, это "привело Московскую железную дорогу в полную негодность, к нарушению графика движения поездов, осуществляющих материально-техническое снабжение Вооруженных сил Российской Федерации".