В Петербурге арестовали участника ОПГ по подозрению в двойном убийстве

По данным следствия, группа действовала с 1992 по 1999 год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Суд Санкт-Петербурга отправил под арест одного из членов ОПГ 90-х, подозреваемого в убийстве двоих участников банды, одному из которых отрубили голову. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Яковенко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Срок меры - 19 апреля 2024 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что адвокат Яковенко просил назначить меру в виде домашнего ареста. Свою вину мужчина не признает, однако против меры пресечения не возражал. Во вторник под стражу были также отправлены главарь ОПГ Волов и участник банды Рудов.

По версии следствия, Волов (уголовное прозвище "Андрей Маленький") не позднее 1992 создал в Санкт-Петербурге банду. В состав ОПГ вошли Смирнов, Кутев, Яковенко, Рудов, Выгловский (ранее Прошкин) и иные лица, всего - не менее 20 человек. ОПГ действовала с 1992 по 1999 год, совершая вымогательства, разбои, похищения и убийства. В июле 1997 у Волова появилась информация, что Кутев оставил часть денег банды себе и не исполнил свои обязанности как бригадира, тем самым Кутев подорвал введенную Воловым строгую дисциплину в ОПГ. Не позднее июля 1997 года Яковенко, Рудов и другие участники ОПГ застрелили Кутева и Смирнова, а затем топором Кутеву отсекли голову.