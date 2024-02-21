Суд арестовал еще одного фигуранта по делу артиста из сериала "Слово пацана"

Замоскворецкий суд Москвы избрал меру пресечения еще одному обвиняемому в разбое, которое было совершено в 2011 году

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал обвиняемого по делу, фигурантом которого является также актер из сериала "Слово пацана" Сергей Базанов. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда.

"Замоскворецкий суд Москвы избрал меру пресечения еще одному обвиняемому в разбое, совершенном в 2011 году. Постановлением суда Григорию Галустову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 21 апреля. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный в особо крупном размере)", - сказали в пресс-службе. Галустову грозит до 15 лет колонии.

Как уточнили в суде, по этому делу также проходит Базанов. По версии следствия, артист входил в состав банды, которая в 2011 году напала на бизнесмена в центре Москве - ему выстрелили в голову и похитили сумку с 900 тыс. долларов. Сейчас актер также содержится под стражей. По данным пресс-службы ГСУ СК по Москве, в ходе расследования уголовного дела причастность двоих фигурантов, в том числе Базанова, подтвердилась показаниями свидетелей, опознаниями, очными ставками, результатами судебных экспертиз. Фигуранты на допросе вину не признали.

Как следует из материалов судов, с которыми ознакомился корреспондент ТАСС, Базанов был осужден в конце 2013 года на три года колонии общего режима за ношение огнестрельного оружия и нападение на полицейского. Тогда он полностью признал вину, раскаялся в содеянном, его дело было рассмотрено в особом порядке. Мосгорсуд на полгода снизил ему наказание. Второй фигурант дела об убийстве также был привлечен к уголовной ответственности за разбой.

В сериале "Слово пацана" Базанов сыграл члена криминальной группировки "Универсам" Демида.