Прокуратура проверяет информацию о разливе нефтепродуктов в почву под Волгоградом

Авария произошла на нефтепроводе "Котовский"

ТАСС, 21 февраля. Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура проверят данные о разливе нефтепродуктов в почву из нефтепровода "Котовский". Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры.

"Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка по размещенной в интернете информации об изливе нефтепродуктов на почву в районе ЦДНГ №3 "Котовский". В ходе проверки природоохранной прокуратурой скоординирована деятельность контролирующих органов, организовано обследование почвы с привлечением специалистов, проведение необходимых исследований", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба компании "Ритэк" сообщала, что разгерметизация нефтепровода под Волгоградом произошла из-за незаконной врезки третьих лиц.