В ДНР сообщили об ударе ВСУ по больнице в центре Донецка

По данным оперативных служб, ранена сотрудница

ДОНЕЦК, 21 февраля. /ТАСС/. Женщина ранена в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Республиканской клинической больнице имени М. И. Калинина в центре Донецка, сообщили ТАСС в оперативных службах Донецкой Народной Республики (ДНР).

"ВСУ нанесли прицельный удар по седьмому корпусу больницы имени Калинина, есть повреждения, ранена сотрудница", - сообщил представитель оперативных служб.

По предварительным данным, огонь велся из РСЗО HIMARS. "Исходя из того, что пробиты два этажа, можно предположить, что это были HIMARS", - отметил представитель оперативных служб.

Как рассказал журналистам и.о. министра здравоохранения региона Дмитрий Гарцев, обстрел не скажется на работе медицинского учреждения, врачи будут оказывать помощь в плановом режиме. Он добавил, что пострадавшей женщине оказывается вся необходимая медицинская помощь, ее жизни ничего не угрожает.