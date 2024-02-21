В Омской области произошел пожар в трапезной Свято-Серафимовского монастыря

Возгорание локализовано, пострадавших нет

ОМСК, 21 февраля. /ТАСС/. Пожар площадью 450 кв. м возник в селе Татьяновка Омской области в трапезной Свято-Серафимовского женского монастыря, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС. Возгорание локализовано, пострадавших нет.

"В 21:18 (18:18 мск) поступило сообщение о пожаре в Свято-Серафимовском женском монастыре в с. Татьяновка Марьяновского района. Горит трапезная на площади 450 кв. м, одноэтажная, деревянная. Обрушение кровли на всей площади. Угрозы перехода огня нет. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в 21:32 (18:32 мск) пожар был локализован. В его тушении участвуют девять человек личного состава и четыре единицы техники.