AFP: по меньшей мере двое погибли при обрушении шахты в Венесуэле

По данным агентства, еще два человека пострадали

КАРАКАС, 21 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли, двое пострадали при обрушении незаконной шахты на юге Венесуэлы. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

"Согласно официальным данным, двое погибли и двое пострадали", - заявил агентству министр гражданской безопасности штата Боливар. Пострадавшие были доставлены в больницу административного центра штата - город Сьюдад-Боливар.

Чиновник сообщил также об отправке спасательных бригад к месту происшествия для "реальной оценки ситуации". По информации властей, на шахте работали около 200 человек.

В свою очередь телеканал CNN Espanol передает, что в результате обрушения шахты погибли 30 человек, еще 100 находятся под завалами.