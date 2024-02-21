Врачи выписали всех пациентов после заражения кишечной инфекцией в детсаду под Псковом

Всего под присмотром врачей находился 51 человек

ПСКОВ, 21 февраля. /ТАСС/. Врачи в Псковской области выписали всех пациентов, которые находились на амбулаторном лечении с острой кишечной инфекцией, выявленной в детском саду "Рябинушка" в поселке Писковичи в Псковском районе. Всего под присмотром врачей находился 51 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального комитета по здравоохранению.

В конце января медики выявили в детском саду 20 детей с кишечной инфекцией. Управление Роспотребнадзора по региону проводило эпидемическое расследование. За инфицированными было установлено медицинское наблюдение, все они находились на амбулаторном лечении.

"Все [пациенты] выписаны после инцидента с кишечной инфекцией в детском саду. Всего под присмотром врачей амбулаторно находился 51 человек", - сказал собеседник агентства.

Детский сад "Рябинушка" в поселке Писковичи в Псковском районе Псковской области ранее приостановил свою работу из-за обнаружения у детей острой кишечной инфекции. Позже его деятельность была возобновлена. Писковичи - это поселок под Псковом, в котором проживают более 2,5 тыс. человек. На его территории расположен один детский сад, который обслуживает население этого поселка.