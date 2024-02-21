В Сочи арестовали обвиняемого в убийстве женщины на набережной

Вину в инкриминируемом преступлении он признал

КРАСНОДАР, 21 февраля. /ТАСС/. Следователи в Сочи предъявили обвинение мужчине по делу об убийстве женщины на набережной, по решению суда на время предварительного следствия он арестован. Об этом сообщили журналистам в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

"Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по краю продолжается расследование уголовного дела в отношении 58-летнего гражданина Республики Таджикистан. Сегодня судом по ходатайству следователя мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение в убийстве 46-летней женщины (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что убийство произошло в ночь на 19 февраля. Женщина была в гостях у обвиняемого, произошел конфликт, мужчина нанес ей удары, а затем перенес на улицу, где нанес еще несколько ударов камнем по голове и скрылся. Позднее он был задержан полицией по горячим следам. Вину в инкриминируемом преступлении он признал.