Суд арестовал главу Всероссийского общества глухих

Станислав Иванов пробудет под стражей до 8 апреля

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы отправил под стражу президента Всероссийского общества глухих (ВОГ) Станислава Иванова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе самой организации.

"Сегодня в 21:15 по московскому времени Мещанский суд города Москвы поместил под стражу Станислава Иванова, президента Всероссийского общества глухих, до 8 апреля в соответствии со статьей 160 УК РФ, часть 4 (присвоение или растрата в особо крупном размере)", - заявили в ВОГ. При этом ранее в Мещанском суде ТАСС сообщали, что МВД требует арестовать Иванова по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Кроме этого, следователи ранее направили в суд ходатайство об аресте вице-президента ВОГ Венеры Гаулстон и бывшего вице-президента общества Вадима Иванченко. Информации о том, чем закончились заседания суда в отношении этих функционеров ВОГ, пока не поступало.

Ранее на сайте организации сообщалось, что руководство Всероссийского общества глухих было задержано во вторник утром по решению Следственного департамента МВД России. По информации газеты "Известия", уголовное преследование руководителей ВОГ может быть связано с незаконным отчуждением недвижимости этой организации и поборами со спортсменов-инвалидов.