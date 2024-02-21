В Мещанском суде назвали причину уголовного дела в отношении руководства ВОГ

По данным следствия, это произошло из-за продажи имущества общества по заниженным ценам

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Продажа имущества Всероссийского общества глухих (ВОГ) по заниженным ценам стала причиной уголовного дела в отношении руководства организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мещанского суда Москвы, который отправил под стражу президента общества Станислава Иванова.

"По версии следствия, Иванов С. А. и группа лиц совершили растрату путем отчуждения по заведомо заниженной стоимости вверенного недвижимого имущества, которое находилось в собственности ОООИ "ВОГ", причинив организации значительный ущерб", - сказали в суде.

Ранее сообщалось об аресте Иванова до 8 апреля. "Двум другим фигурантам дела - вице-президенту этой организации Венере Гаулстон и бывшему вице-президенту общества Вадиму Иванченко - избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на тот же срок", - добавили в пресс-службе. Кроме того, под арест взят и первый вице-президент организации Евгений Безруков.

Там подчеркнули, что дело возбуждено по статье 160 УК РФ (растрата). Ранее в Мещанском суде сообщали ТАСС, что дело расследуется по статье о мошенничестве, но эта информация не подтвердилась.

На сайте организации отмечалось, что руководство Всероссийского общества глухих было задержано во вторник утром по решению следственного департамента МВД России.

Станислав Иванов и другие участники процесса будут подавать апелляцию, сообщается в Telegram-канале ВОГ.