США объявили в розыск российского хакера Флинта

Его обвиняют в преступном сговоре с целью совершения мошенничества с помощью электронных средств, трех эпизодах мошенничества с применением электронных средств, трех эпизодах мошенничества в отношении банков

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Российский хакер Алексей Строганов (Флинт) объявлен в розыск в Соединенных Штатах за совершение киберпреступлений, говорится в сообщении подразделения Секретной службы США в городе Ньюарк (штат Нью-Джерси).

По версии американских властей, Строганов по меньшей мере с мая 2007 по июль 2017 года "предположительно, состоял в преступном сговоре с целью взлома компьютерных сетей как физических лиц, так и компаний и хищения, в числе прочего номеров дебетовых и кредитных карт, а также персональной информации владельцев карт".

По утверждениям властей США, 51-летний Строганов вместе с соучастниками собирал данные, связанные с сотнями миллионов кредитных карт и банковских счетов. По убеждению прокуратуры, россиянин якобы курировал сеть продавцов данных. Всего деятельность группы, в которую входил Строганов, по оценкам американских властей, нанесла ущерб финансовым институтам в размере $35 млн.

В Соединенных Штатах россиянин обвиняется в преступном сговоре с целью совершения мошенничества с помощью электронных средств, трех эпизодах мошенничества с применением электронных средств, трех эпизодах мошенничества в отношении банков и трех эпизодах кражи личных данных. Как указывается на сайте американского Минюста, мошенничество с применением электронных средств карается лишением свободы на срок до 20 лет, банковское мошенничество предусматривает наказание до 30 лет лишения свободы и штраф в $1 млн. Кража личных данных карается лишением свободы на срок до двух лет.