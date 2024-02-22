В Новороссийске нетрезвый пациент сломал палец фельдшеру "скорой"

Возбуждено уголовное дело

КРАСНОДАР, 22 февраля. /ТАСС/. Следователи в Новороссийске возбудили уголовное дело о побоях в отношении мужчины, который, по предварительным данным, в нетрезвом виде схватил за горло фельдшера скорой медицинской помощи и сломал ему палец. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, где поставили ход расследования дела на контроль.

"Ночью, 17 февраля 2024 года, на улице Советов города Новороссийска прохожими обнаружен гражданин, находившийся в состоянии опьянения, в связи с чем на место вызвана бригада скорой помощи. Примерно в 23 часа бригада скорой помощи прибыла на место, оказав необходимые реанимационные мероприятия, однако последний, выражая свое недовольство относительно оказанной медицинской помощи, <...> демонстрируя свое неуважение к фельдшеру бригады скорой медицинской помощи, схватил последнего за горло, а также в ходе возникшего конфликта причинил телесные повреждения, повлекшие перелом пальца руки фельдшера. <...> По указанным обстоятельствам, органом предварительного расследования принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 116 УК РФ (побои)", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что дело заведено на ранее судимого жителя Новороссийска. Следователи устанавливают обстоятельства совершения преступления и собирают доказательственную базу. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры Новороссийска.