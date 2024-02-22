В Брянской области силы ПВО РФ уничтожили украинский БПЛА

Пострадавших и разрушений нет

БРЯНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Российская система ПВО уничтожила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Клинцовского района силами ПВО Министерства обороны РФ", - говорится в сообщении.

Пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.