В Приморье два иностранца получили по два года колонии за нарушение границы РФ

Мужчин задержали на реке Уссури

ВЛАДИВОСТОК, 22 февраля. /ТАСС/. Пожарский районный суд в Приморье приговорил двух иностранцев к лишению свободы сроком на два года с отбыванием наказания в колонии-поселении за незаконное пересечение границы России. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю Мария Кеба.

"Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю весной 2023 года на пограничной реке Уссури задержаны два иностранца, которые пересекли границу Российской Федерации для осуществления незаконной добычи водных биологических ресурсов. По факту совершенного преступления пограничным управлением возбуждено уголовное дело", - сообщила Кеба.

По ее словам, у осужденных при себе имелись рыболовная сеть и надувная лодка. Гражданство осужденных собеседница агентства не уточнила. При этом река Уссури является пограничной между Россией и Китаем.