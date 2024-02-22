В Венесуэле сообщили о гибели 15 человек при обрушении нелегальной шахты

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что 11 граждан пострадали

КАРАКАС, 22 февраля. /ТАСС/. В Венесуэле при обрушении нелегальной открытой шахты в штате Боливар погибли 15 человек, еще 11 получили ранения. Об этом в среду сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро в программе телеканала Venezolana de Television.

Президент отметил, что, согласно "официальным данным губернатора штата Боливар Анхеля Маркано", который участвует в поисково-спасательных работах на нелегальной "шахте "Булья Лока", настоящему моменту погибли 15 человек и 11 получили ранения". Мадуро сообщил, что 20 февраля на открытой шахте в муниципалитете Ангостура произошло обрушение грунта шириной в 100 м на глубину в 30 м. Поисково-спасательные работы с участием двух вертолетов продолжаются, сказал Мадуро.

Анхель Маркано сообщил президенту, что мэр муниципалитета Хорди Асиньегас, который первым прибыл к месту трагедии, "в отчаянье" сделал заявления о неоправданно большом количестве жертв, что было использовано СМИ, включая CNN, для распространения ложной информации.

Мадуро сообщил, что "семьям погибших и раненых шахтеров будет оказана экономическая и социальная помощь". Президент выразил соболезнование родственникам погибших.