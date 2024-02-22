В Китае автобус упал в воду после того, как контейнеровоз врезался в мост

По данным информационного ресурса Panpay, с водителем потеряна связь

ШАНХАЙ, 22 февраля. /ТАСС/. Рейсовый пассажирский автобус упал в воду после того, как контейнеровоз врезался в автомобильный мост и снес часть конструкции в городе Гуанчжоу южной китайской провинции Гуандун. Об этом сообщает информационный ресурс Panpay со ссылкой на местные власти.

Согласно их данным, в автобусе находился один водитель без пассажиров. С ним потеряна связь. На месте работают несколько водолазов.

Инцидент произошел в 05:30 по местному времени (0:30 мск) в городском районе Наньша. По неизвестной пока причине контейнеровоз врезался в одну из опор автомобильного моста, в результате чего один его пролет обрушился.