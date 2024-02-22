Движение "Я/мы Сергей Фургал" признали экстремистским

Решение приняли в Хабаровском краевом суде

ХАБАРОВСК, 22 февраля. /ТАСС/. Хабаровский краевой суд признал движение "Я/мы Сергей Фургал" экстремистской организацией, сообщили в прокуратуре региона.

"В Хабаровском крае по иску прокурора общественное движение "Я/мы Сергей Фургал" признано экстремистской организацией", - сообщили в ведомстве.

Движение выявили в рамках надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремизму. "Установлено, что межрегиональное общественное движение "Я/мы Сергей Фургал" под прикрытием идей защиты и поддержки бывшего губернатора региона осуществляет экстремистскую деятельность. Объединяющей основой движения служит экстремистская идеология, заключающаяся в возбуждении ненависти и вражды к представителям институтов власти, разрушающая правовые устои и ценности общества", - проинформировали в прокуратуре.

Отмечается, что фактическими целями движения являются создание условий для изменения основ конституционного строя РФ и смена власти в стране насильственным путем. Для их достижения распространяются призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, организации массовых беспорядков, совершению насильственных действий в отношении представителей власти и другое. Участники движения за данные действия неоднократно привлекались к административной и уголовной ответственности.

Кроме того, использовались различные политические технологии воздействия на принятие органами власти решений, включая организацию и проведение несогласованных массовых публичных мероприятий. "Организация действовала в активной координации различных зарубежных центров, ведущих деструктивные действия в отношении России", - сказали в прокуратуре. Дело рассматривалось в Хабаровском краевом суде, решение обращено к немедленному исполнению.