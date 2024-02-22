СМИ: приговоренный в Китае к казни австралиец не будет подавать апелляцию

Телеканал 9News передает, что писатель не станет предпринимать никаких действий для изменения ситуации, "чтобы скорее получить срочную медицинскую помощь"

СИДНЕЙ, 22 февраля. /ТАСС/. Австралийский писатель Ян Хэнцзюнь, приговоренный в Китае к смертной казни за шпионаж, не будет обжаловать свой приговор. Об этом сообщил телеканал 9News со ссылкой на заявление семьи 58-летнего мужчины.

По данным телеканала, писатель не станет предпринимать никаких действий для изменения ситуации, "чтобы скорее получить срочную медицинскую помощь". "Нет никаких оснований полагать, что система, которая <...> выдвинула сфабрикованные обвинения против него, способна исправить несправедливость его приговора. Кроме того, подача апелляции только отсрочит возможность получения им адекватной медицинской помощи", - указано в заявлении.

Австралийский писатель китайского происхождения Ян Хэнцзюнь - критик Коммунистической партии Китая, ученый и блогер, ранее бывший сотрудником Министерства иностранных дел КНР. О его исчезновении стало известно 18 января 2019 года, когда он, прибыв из США в Китай, перестал выходить на связь с друзьями и родственниками, а также появляться в социальных сетях. 24 января того же года представитель МИД КНР подтвердил информацию о задержании писателя властями Китая по подозрению в деятельности, представляющей угрозу национальной безопасности страны. 5 февраля 2024 года китайский суд приговорил его к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года, по истечении которых смертная казнь может быть заменена на пожизненное заключение.