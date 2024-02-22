В селе Приамурья при пожаре в многоквартирном доме погиб ребенок

Возбуждено уголовное дело

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Ребенок отравился угарным газом и погиб в результате возгорания в квартире многоэтажного дома в селе Октябрьского района Амурской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в МЧС России по региону.

"21 февраля произошел пожар в пятиэтажном многоквартирном жилом доме в селе Варваровка Октябрьского района. На момент прибытия пожарных комната в квартире на 4-м этаже горела открытым пламенем. При тушении в комнате был обнаружен погибший ребенок 2022 года рождения", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, во время пожара в квартире находились двое детей 2019 и 2022 годов рождения без взрослых. Когда родители вернулись в квартиру, помещение было задымлено. Им удалось спасти старшего ребенка, второй погиб в результате отравления угарным газом. 25 человек эвакуировались самостоятельно, еще 2 детей спасатели вывели с 5-го этажа.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Проводится доследственная проверка. Причина возгорания устанавливается, по предварительным данным, ею могла стать детская шалость. Пожарные извещатели в квартире установлены не были.