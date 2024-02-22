ПВО уничтожила БПЛА и переоборудованную под ударную ракету С-200 над регионами РФ

Атаки были совершены над Брянской и Ростовской областями

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью и переоборудованную под ударную ракету ЗРК С-200 над Ростовской.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом и переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракеты С-200 по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области и ракета - над территорией Ростовской области", - отметили там.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram-канале, что силы ПВО успешно отработали по воздушным целям над территорией региона, последствий на земле нет.