В школе под Оренбургом частично обрушилась крыша

Пострадавших нет

ТАСС, 22 февраля. Кровля средней школы села Кваркено в Оренбургской области частично обрушилась, пострадавших нет. Занятия в школе отменены, сообщили в региональном ГУ МЧС.

"В 08:35 (06:35 мск) поступило сообщение о нарушении целостности конструкции кровли в средней общеобразовательной школе села Кваркено (Кваркенский район). На место для мониторинга обстановки и уточнения обстоятельств произошедшего выехал расчет 31-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Оренбургской области. Привлечены экстренные службы", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, площадь обрушения составила 60 кв. м. "Учебный процесс отменен", - добавили в региональном главке МЧС.