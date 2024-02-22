В Адыгее двое детей погибли во время пожара в частном доме

Предварительной причиной возгорания назвали нарушение правил эксплуатации отопительной печи

ТАСС, 22 февраля. Двое детей погибли во время пожара в частном доме в Кошехабльском районе Республики Адыгея. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"В 23:18 в ОДС ЦУКС главного управления МЧС России по Республике Адыгея поступило сообщение о том, что в Кошехабльском районе хуторе Игнатьевском произошло возгорание частного домовладения. К сожалению, во время тушения пожара были обнаружены тела двух детей - 2008 и 2012 годов рождения", - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 60 кв. м. Предварительная причина пожара - нарушение правил эксплуатации отопительной печи. Как уточнили в региональном МЧС, пожарные извещатели были установлены в доме в 2023 году, но впоследствии демонтированы хозяйкой.