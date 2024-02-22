В Мариуполе изъяли более 5 тыс. экземпляров экстремистской литературы

Содержание книг включает элементы пропаганды исключительности и превосходства человека по признаку его социальной, расовой, национальной и религиозной принадлежности

ДОНЕЦК, 22 февраля. /ТАСС/. Спецслужбы УФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР) и Росгвардии изъяли более 5 тыс. экземпляров экстремистской литературы в Мариуполе. Об этом сообщили ТАСС в УФСБ по региону.

"В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и Росгвардии в г. Мариуполь выявлено место, которое использовалось запрещенной в России организацией "Свидетели Иеговы" для пропаганды экстремистской идеологии. В ходе осмотра здания обнаружены и изъяты более 5 тыс. книг, примерно половина из которых была предназначена для распространения среди детей школьного возраста", - сообщили в управлении.

По данным ведомства, содержание изъятой литературы включает элементы пропаганды исключительности и превосходства человека по признаку его социальной, расовой, национальной и религиозной принадлежности.

Кроме того, на месте были обнаружены финансовые отчеты организации. Их анализ показал причастность к финансированию украинских вооруженных формирований.