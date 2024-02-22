В Самарской области шестеро детей отравились хлором в бассейне

Госпитализировали четверых несовершеннолетних, двоим назначили амбулаторное лечение

ТАСС, 22 февраля. Четверо детей госпитализированы, еще двое отправлены на амбулаторное лечение после посещения бассейна в Ставропольском районе Самарской области. Об этом сообщили ТАСС в региональной прокуратуре.

"Вечером 21 февраля после купания в бассейне отеля дети почувствовали недомогание. Потребовалась медицинская помощь. Четверо детей госпитализированы, двоим назначено амбулаторное лечение", - сказал собеседник агентства.

Уточняется, что изъяты пробы воды из бассейна, назначено обследование. "Прокуратурой Ставропольского района организована проверка соблюдения требований законодательства, регламентирующего безопасные условиях для детей, и санитарно-эпидемиологических норм", - добавили в надзорном ведомстве. Также проверку организовало следственное управление СК РФ по Самарской области.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, по предварительным данным, причиной недомогания стало отравление хлором.