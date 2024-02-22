В Ростовской области осудили условно двух пилотов Ми-8 за гибель человека

По приговору Бородов Н. Л. и Исаенко Д. Н. не должны менять постоянного жительства и военной службы без уведомления специализированных госорганов

ТАСС, 22 февраля. Новочеркасский гарнизонный военный суд приговорил двух пилотов вертолета Ми-8 к условному сроку за гибель водителя на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области во время авиакатастрофы. Об этом говорится в приговоре, опубликованном на официальном сайте суда.

В сентябре 2022 года командир воздушного судна Ми-8 Бородов и летчик-штурман Исаенко выполняли полет по заданному маршруту. Экипаж допустил столкновение верхней частью фюзеляжа с проводами ЛЭП. Произошел обрыв проводов и обрушение опор ЛЭП на трассу М-4 "Дон" в Ростовской области. В результате фрагмент изолятора линии электропередачи упал на автомобиль. Водитель машины погиб на месте.

"Новочеркасский гарнизонный военный суд <…> постановил: Бородова Н. Л. и Исаенко Д. Н. признать виновными каждого в совершении преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним), на основании которой назначить каждому из них наказание в виде лишения свободы сроком 2 года. На основании ст. 73 УК РФ назначенное осужденным наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев", - говорится в приговоре.

По приговору суда пилоты не должны менять постоянного жительства и военной службы без уведомления специализированных государственных органов.