В Приамурье осудили двоих бросивших в здание МВД шумовую гранату

Отбывать наказание мужчины будут в исправительной колонии общего режима

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Двое мужчин, бросивших страйкбольную шумовую гранату на территорию здания МВД в Тынде Амурской области в августе 2023 года, приговорены на сроки от двух лет до трех и лет двух месяцев колонии. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по региону.

"Собранные следственным отделом по городу Тынде следственного управления СК РФ по Амурской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двоим местным жителям. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия). Один из них также осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет)", - говорится в сообщении.

Установлено, что утром 8 июня 2023 года двое пьяных мужчин 27 и 36 лет в Тынде проходили мимо здания местного отдела полиции. Старший из них, имея при себе страйкбольную шумовую гранату, предложил своему товарищу опробовать ее действие. Второй обвиняемый согласился и забросил ее через забор на территорию здания МВД "Тындинский". Его подельник снимал эти действия на мобильный телефон, высказывая экстремистские призывы. Далее он разместил еще один видеоролик аналогичного содержания в общей группе одного из мессенджеров.

Приговором суда 36-летнему мужчине назначено наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы, второму - два года лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.