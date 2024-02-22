В Омской области потушили пожар в трапезной Свято-Серафимовского монастыря

Площадь возгорания составила 450 кв. м

ОМСК, 22 февраля. /ТАСС/. Пожар на площади 450 кв. метров в трапезной Свято-Серафимовского женского монастыря в омском селе Татьяновка потушен. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Омской области.

"В 10:50 (07:50 мск) пожар полностью ликвидирован. Дознаватели МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории по Омской области проводят проверку", - говорится в сообщении.

Пожар возник в трапезной монастыря 21 февраля в 21:18 (18:18 мск) на площади 450 кв. м. Произошло обрушение кровли на всей площади. Открытое горение было ликвидировано в 00:29 (21:29 мск).

Как рассказал ТАСС представитель Омской епархии протоиерей Димитрий Олихов, митрополит Омский и Таврический Дионисий во время пожара провел в монастыре молебен и крестный ход с иконой Божией Матери "Неопалимая купина" во избежание дальнейшего распространения возгорания. "Это святыня, которой молятся во время и для предотвращения пожаров", - сказал Олихов.

Это уже второй на этой неделе пожар на религиозных объектах Марьяновского района. В ночь на 20 февраля в районном центре Марьяновка сгорела недостроенная деревянная церковь. Митрополит Дионисий позднее заявил, что на ее месте будет построен каменный храм.

В пресс-службе УМВД по Омской области ТАСС сообщили, что на данный момент предположения о связи этих пожаров не находят подтверждения. "По каждому факту проводятся пожарно-технические экспертизы и иные проверочные мероприятия", - подчеркнул собеседник агентства.