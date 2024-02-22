В Бурятии из незаконного оборота изъяли более 30 тыс. л алкоголя

Возбуждено пять уголовных дел

УЛАН-УДЭ, 22 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Бурятии пресекли деятельность двух преступных групп по производству и реализации нелегального алкоголя. Изъято более 30 тыс. л алкогольной и спиртосодержащей продукции, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

"Пресечена деятельность двух преступных групп. Из незаконного оборота изъято 30 тыс. 10 л алкогольной и спиртосодержащей продукции", - сообщили в пресс-службе.

Возбуждено пять уголовных дел, задержаны шесть человек. Они, по версии следствия, организовали преступную деятельность по незаконному обороту алкоголя, осуществляли поставку спиртосодержащей жидкости и алкогольной продукции в населенные пункты Бурятии и Забайкальского края. Двое из задержанных мужчин в гараже частного дома в Улан-Удэ устроили цех по разливу немаркированного спиртного. Кроме контрафактной продукции изъяты бутылки с этикетками и пробками, транспортные средства.