В Самарской области возбудили дело после отравления детей хлором в бассейне

Прокуратура региона начала проверку по факту инцидента

ТАСС, 22 февраля. Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как шестеро детей почувствовали себя плохо при купании в бассейне в гостиничном комплексе в Самарской области, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Следственным отделом по городу Жигулевску возбуждено уголовное по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ. По предварительным данным, дети могли отравиться парами хлора", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 21 февраля в Ставропольском районе при купании в бассейне в гостиничном комплексе шестеро детей почувствовали себя плохо. Двое детей от госпитализации отказались, им оказана амбулаторная медицинская помощь, а четверо из пострадавших госпитализированы. Как сообщили ТАСС в региональном минздраве, состояние детей оценивается как удовлетворительное.

Прокуратура региона начала проверку по факту инцидента. В настоящее время изъяты пробы воды из бассейна, назначено исследование. По итогам проверки будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц и приняты меры прокурорского реагирования.