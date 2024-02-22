В Кургане на двух жителей возбудили уголовные дела за призывы к свержению власти

В материалах из соцсетей преступников содержались высказывания, оправдывающие и одобряющие идеологию терроризма

ТАСС, 22 февраля. Уголовные дела возбуждены в отношении двух жителей Кургана за публикацию в интернете призывов к силовому свержению власти, а также материалов террористического характера. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

"В отношении двоих жителей Кургана УФСБ возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 280 УК РФ. Причиной для уголовного преследования стали опубликованные в интернете призывы к силовому свержению власти. В своих аккаунтах в социальной сети "ВКонтакте" фигуранты в разное время размещали материалы террористического характера", - говорится в сообщении.

В их текстах содержались высказывания, оправдывающие и одобряющие идеологию терроризма, обвиняемые призывали к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, насильственной смене власти.