В Приморье причиной смерти мальчика на тренировке была тяжелая болезнь сердца

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего

ВЛАДИВОСТОК, 22 февраля. /ТАСС/. Причиной смерти шестилетнего мальчика на тренировке по рукопашному бою в поселке Тавричанка Приморского края стало заболевание сердца, сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

"Результаты вскрытия показали, что у ребенка было тяжелое заболевание сердца, которое и стало причиной смерти. Проводится ведомственная проверка, выясняются обстоятельства медицинского наблюдения ребенка и допуска его к занятиям", - сообщили в ведомстве.

Следователи СК России провели осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели шестилетнего мальчика на тренировке по рукопашному бою в приморском поселке Тавричанка. Во время занятия он почувствовал сильное недомогание, его состояние ухудшилось. Несмотря на усилия врачей, ребенок скончался. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).