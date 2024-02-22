В Оренбургской области возбудили дело о халатности после обрушения крыши школы

Следователи осматривают место происшествия

ТАСС, 22 февраля. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после частичного обрушения крыши школы в Кваркенском районе Оренбургской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по факту частичного обрушения крыши в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении "Кваркенская средняя общеобразовательная школа" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - сообщили в управлении.

По предварительной информации, утром в четверг из-за ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей по обслуживанию здания в общеобразовательном учреждении произошло частичное обрушение крыши. Пострадавших нет. Сейчас следователи осматривают место происшествия, обстоятельства случившегося устанавливаются.

В правительстве региона сообщали, что кровля учебного заведения обрушилась на площади около 60 кв. м. После демонтажа поврежденных конструкций бригада рабочих приступит к ремонту. На момент обрушения занятия в школе не проводились.