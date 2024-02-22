В Краснодаре возле подъезда нашли четверых подростков с отравлением неизвестным веществом

В региональном ГУ МВД сообщили, что двое из них состоят на профилактическом учете

КРАСНОДАР, 22 февраля. /ТАСС/. Четверо подростков доставили в больницу в Краснодаре после обнаружения около подъезда дома с отравлением неизвестным веществом, организовано проведение проверки. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Вчера в 17 час. 30 мин. на улице 70-летия Октября около подъезда в бессознательном состоянии обнаружены четверо молодых людей, из них трое несовершеннолетних мальчиков и 18-летняя девушка. Молодых людей доставили в медицинское учреждение с диагнозом отравление неизвестным веществом. В настоящее время жизни данных лиц ничего не угрожает. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что двое из них состоят на профилактическом учете. По предварительным данным, полученным при опросе, известно, что они употребили перед ухудшением состояния неизвестное жидкое вещество.