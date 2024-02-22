В Кургане неисправность электропроводки стала причиной пожара в многоквартирном доме

Обстоятельства возгорания устанавливаются

ТАСС, 22 февраля. Неисправность электропроводки стала причиной пожара в многоквартирном доме в Кургане, где погибли два человека и один пострадал. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"После тушения пожара в двух жилых помещениях дома обнаружены тела мужчины и женщины, <…> проводится доследственная проверка. По результатам проведенного осмотра места происшествия и иных первоначальных проверочных мероприятий каких-либо признаков насильственной смерти у погибших не установлено. По предварительным данным, причиной возгорания в подсобном помещении могла стать неисправность электропроводки. Причиной гибели людей - отравление продуктами горения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для определения точной причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза, обстоятельства пожара и причины гибели людей устанавливаются.

В прокуратуре региона сообщили, что ведомства дадут оценку действиям либо бездействию лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности.

Пожар произошел в ночь с 21 на 22 февраля в четырехэтажном доме на улице Краснодонская в Кургане. Два человека погибли и один пострадал, жители двух подъездов были эвакуированы, в том числе более двух десятков человек вывели при помощи масок и автолестницы. Губернатор области Вадим Шумков поручил оказать помощь в восстановлении пострадавших во время пожара квартир, а также помощь в организации похорон погибших.