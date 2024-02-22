На Алтае в ДТП с двумя автомобилями погиб один человек

Еще трое пострадали

БАРНАУЛ, 22 февраля. /ТАСС/. Один человек погиб, еще трое пострадали в ДТП с двумя автомобилями на Чуйском тракте. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Алтайского края.

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Patrol при выезде с автомобильной дороги Алтай - Кузбасс на Чуйский тракт наехал на стоящий УАЗ, а УАЗ наехал на пешехода, который находился позади него, сообщили в ведомстве.

В результате ДТП пешеход умер на месте до приезда скорой, водитель и пассажир УАЗа получили травмы. Пассажирка Nissan также получила ранения, добавили в Госавтоинспекции.