В Екатеринбурге суд приговорил мужчину к 16 годам колонии за изготовление 27 кг мефедрона

По данным ведомства, обвиняемый обустроил лабораторию в городе Полевском

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Свердловский областной суд признал жителя Екатеринбурга виновным в незаконном производстве 27,5 кг наркотиков. Его приговорили к лишению свободы на 16 лет в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе суда.

"Мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств организованной группой). В период с января по март 2022 года мужчина незаконно произвел мефедрон массой не менее 27,5 кг. Свердловский областной суд назначил виновному наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказали в суде.

По данным ведомства, мужчина купил строение в городе Полевском, где обустроил лабораторию.