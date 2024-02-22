В Бердянске при взрыве на АЗС пострадали два человека

Инцидент произошел в результате неосторожного обращения с легковоспламеняющимися веществами

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Два человека получили легкие ранения в результате взрыва на одной из автозаправочных станций в городе Бердянске Запорожской области. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.

"На одной из АЗС города во время проведения регламентно-технических работ в результате неосторожного обращения с легковоспламеняющимися веществами произошел взрыв. В результате инцидента легкие ранения получили два клиента автозаправочной станции", - сказал представитель оперативных служб.