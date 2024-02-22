Защита экс-генерала Музраева готовит кассационную жалобу

Бывшего руководителя следственного управления СК РФ по Волгоградской области осудили за совершение теракта на 20 лет

ВОЛГОГРАД, 22 февраля. /ТАСС/. Защита осужденного за совершение теракта на 20 лет бывшего руководителя следственного управления СК РФ по Волгоградской области Михаила Музраева обжалует приговор в кассационном порядке. Об этом ТАСС сообщил адвокат Музраева Андрей Грохотов.

"Кассационная жалоба готовится, все решения будут обжаловаться. Через месяц-два (будет направлена кассационная жалоба - прим. ТАСС), пока у нас время есть, надо дописать и согласовать", - сказал собеседник агентства. В ноябре апелляционная жалоба по делу была оставлена судом без удовлетворения.

Южный окружной военный суд в марте 2023 года приговорил Музраева к 20 годам колонии строгого режима за поджог дома губернатора Андрея Бочарова, квалифицированного как теракт. Грохотов не уточнил, где сейчас находится Музраев. "После вступления приговора [в силу] было несколько перемещений по СИЗО. Как уже будет стационарно, я сообщу", - добавил он.

Ночью 16 ноября 2016 года в Волгограде неизвестные попытались поджечь стену частного домовладения, которым пользовался Бочаров и члены его семьи. Были установлены причастные к преступлению: пять участников организованной преступной группы, лидером которой был бывший арендатор центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов, после задержания давший показания на генерала СК. По делу были арестованы Музраев и волгоградский предприниматель Владимир Зубков.

Генералу обвинялся в совершении теракта, незаконном обороте оружия, использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы. В ходе прений Музраев заявлял, что невиновен в поджоге дома Бочарова и других преступлениях. По его словам, обвинения являются домыслом, поскольку основаны на ложных показаниях заинтересованных лиц.