Во Владимире прокуратура проверит руководство школы, где учитель побил ребенка

Инцидент произошел в школе №33

ТАСС, 22 февраля. Прокуратура оценит действия сотрудников и руководства школы №33 Владимира, где учитель побил семиклассника. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры по Воронежской области.

"Организованы проверочные мероприятия по информации, распространенной в социальных сетях, о нанесении учителем школы №33 областного центра побоев ученику. <…> будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, в том числе действиям руководства образовательного учреждения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы следственного управления СК РФ по региону, в социальных медиа выявлено сообщение о том, что во время урока педагог нанес несколько ударов учащемуся седьмого класса. "В настоящее время следователь и криминалист регионального управления СК работают в образовательном учреждении, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются учащиеся, руководство школы и иные лица, выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в ведомстве.