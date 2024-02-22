Суд приговорил ставропольца к пяти годам за подготовку поджога административных зданий

Приговор пока не вступил в законную силу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 февраля. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил жителя Ставропольского края к 5 годам колонии за участие в "Правом секторе" (запрещен в РФ) и подготовку поджога административных зданий. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

"Подсудимый в 2022 году, находясь в Ставропольском крае, записал аудиосообщение с произнесением текста присяги о добровольном вступлении в запрещенную экстремистскую организацию "Правый сектор" и отправил его члену запрещенной организации. Участвуя в деятельности указанной экстремистской организации, Исупов 1 июля 2022 года дал согласие на оказание помощи в подготовке к террористическому акту путем поджога зданий органов власти с целью дестабилизации их деятельности. Исупову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 2 лет в тюрьме", - говорится в сообщении.

В суде уточнили, что фигурант снимал на видео административные здания Ставропольского края и отправлял файлы другому экстремисту. После он арендовал гараж, где хранил компоненты для изготовления самодельного зажигательного устройства.

Приговор пока не вступил в законную силу.