Продавший остров экс-глава района под Новосибирском получил условный срок

Олег Лагода осужден на три года условно с испытательным сроком три года

НОВОСИБИРСК, 22 февраля. /ТАСС/. Новосибирский областной суд отменил предыдущий приговор бывшему главе Искитимского района Олегу Лагоде, по которому он был освобожден от наказания за незаконную продажу острова в связи с истечением сроков давности. Согласно новому решению, Лагода получил три года условно с испытательным сроком три года, сообщили в суде.

"Лагоду признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ, (превышение должностных полномочий) и назначили ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления , связанного с осуществлением функций представителя власти на срок 2 года", - говорится в сообщении.

Предыдущее решение в отношении фигуранта вынесли в октябре 2023 года.

В 2014 году Лагода заключил с членами дачного некоммерческого товарищества договор купли-продажи, по которому предоставил им в собственность земельный участок на острове на территории Новосибирского водохранилища площадью 175 кв. м. Надзорное ведомство установило, что цена земельного участка, установленная договором купли-продажи, оказалась в пять раз ниже его кадастровой стоимости. Кроме того, границы земельного участка оказались в пределах береговой полосы Новосибирского водохранилища, приватизация которой законодательством запрещена. Позднее остров был возвращен в собственность государства.

Договор сделки составил 10 млн рублей при кадастровой стоимости участка 54,5 млн рублей.