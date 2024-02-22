В Карелии водитель автобуса высадил на трассе 11-летнюю пассажирку

Проводится проверка

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 февраля. /ТАСС/. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о результатах доследственной проверки инцидента в Карелии с междугородним автобусом, водитель которого высадил за городом 11-летнюю пассажирку. Об этом пресс-служба СК сообщила в своем Telegram-канале.

"Председателем СК России затребован доклад о ходе проверки по факту нарушения прав несовершеннолетней водителем автобуса в Карелии", - говорится в сообщении.

Как ТАСС заявили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Республике Карелия, 20 февраля 2024 года 11-летняя жительница деревни Вилга Прионежского района, возвращаясь домой из Петрозаводска, перепутала автобусы и села на рейс до другого поселка, станции Шуйская. Водитель высадил ее за городом на трассе. В следственном управлении СК РФ по Республике Карелия проводится ведомственная проверка.