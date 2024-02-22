В Брянске бывшего директора филармонии приговорили к шести годам колонии за взятки

Также суд конфисковал деньги, полученные Галиной Основиной в результате совершения преступлений

БРЯНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Суд в Брянске приговорил бывшего директора филармонии Галину Основину к шести годам колонии за получение взяток в общей сумме более 2 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему директору брянской областной филармонии. Женщина обвинялась в получении взяток в значительном, крупном и особо крупном размерах (ч. 2, п. "в" ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ). <…> За период противоправной деятельности директор регионального учреждения культуры получила взятки в общей сумме более 2 млн 176 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Установлено, что Основина с июля 2017 года по июль 2021-го через бухгалтера филармонии получала взятки от подчиненных за счет выплаченных им премий из бюджета учреждения. Также денежные средства она получала от представителей контрагентов филармонии за заключение с ними договоров на выполнение работ или оказание услуг.

"Приговором суда женщина признана виновной в совершенных преступлениях и ей назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом в размере 1 млн 200 тыс. рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 4 года", - уточнили в пресс-службе.

Также суд конфисковал в доход государства денежные средства, полученные Основиной в результате совершения преступлений.