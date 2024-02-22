22 февраля, 10:28

СК повторно возбудил уголовное дело на бывшего главу минздрава Тамбовской области

Также назначена повторная судебная лингвистическая экспертиза

ТАСС, 22 февраля. Следственные органы повторно возбудили уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения Тамбовской области Алексея Овчинникова по факту оскорбления сотрудников полиции. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

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"Следственными органами СК России по Тамбовской области повторно возбуждено уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения Тамбовской области по признакам преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти)", - говорится в сообщении.

"В целях полного и объективного установления всех обстоятельств произошедшего следственными органами СК России по Тамбовской области в рамках расследования уголовного дела продолжается проведение комплекса следственных действий, в том числе назначена повторная судебная лингвистическая экспертиза", - сообщили в пресс-службе. 

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